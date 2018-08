Aereo precipita in Francia dopo l’Sos. Morti i 2 passeggeri, si cercano i resti

di Redazione

Scompare dai radar e precipita in Francia. Un aereo turistico, con a bordo due persone, partito dalla Germania in direzione Marsiglia, è sparito dai radar dopo aver lanciato un segnale Sos. Secondo quanto si apprende entrambi i passeggeri sarebbero morti. In queste ore sono in corso le ricerche per trovare i resti del velivolo di cui si sono perse le tracce, precipitato verosimilmente al confine italo-francese. Un elicottero della protezione civile ha effettuato una ricognizione senza successo nella zona del Col du Breuil, a La Thuile, in Val d’Aosta, dopo che il Soccorso aereo di Poggio Renatico-Ferrara aveva comunicato di aver ricevuto un messaggio Sos proveniente dall’area del Mont Miravidi. Le perlustrazioni proseguono senza sosta sia sul versante italiano che su quello francese, ma purtroppo non hanno ancora prodotto alcun tipo di risultato. L’aereo misteriosamente scomparso stava trasportando due persone ed era un piccolo apparecchio turistico con destinazione Marsiglia, città francese in cui non è mai arrivato. Faceva parte di un gruppo di due velivoli, partiti dalla Germania che si sono successivamente divisi a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Uno è giunto a destinazione mentre dell’altro si sono perse le tracce.