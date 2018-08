Ad Agrigento l’altro ponte Morandi che fa paura: è chiuso dal 2017 (video)

di Milena De Sanctis

Il disastro di Genova riaccende i riflettori su un altro ponte Morandi: quello di Agrigento. Due strutture che portano il nome dello stesso progettista. Costruito tra gli anni ’60 e ’70, stessa epoca dell’infrastruttura genovese inaugurata nel settembre 1967, il viadotto Morandi agrigentino (oggi diviso in viadotto Akragas I ed Akragas II) collega il centro storico con Villaseta, quartiere sorto dopo la frana che il 19 luglio 1966. Il viadotto della Città dei Templi è in gran parte chiuso dal 2017 per gravi problemi strutturali ed è in attesa di lavori di manutenzione. I due viadotti pur portando il nome dello stesso progettista sono stati realizzati da ditte di costruzione diverse.

Ponte Morandi di Agrigento: il video-denuncia

Due anni fa a far scoppiare il caso ad Agrigento era stato un video-denuncia dell’associazione MareAmico (GUARDA IL VIDEO): «Tondini troppo piccoli, sabbia di mare e non di fiume e soprattutto niente manutenzione». Subito dopo il viadotto era stato chiuso dall’Anas. Da allora è in attesa di lavori. «La gara – dice il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto – sarà avviata in autunno e si prevedono lavori della durata di due anni». Importo 30 milioni di euro. Per mesi, quest’anno, si è svolto un dibattito sulla possibilità di non ristrutturare il viadotto ma di abbatterlo costruendo una viabilità alternativa. Nel frattempo per collegare i due poli del viadotto si usa una strada secondaria. Il viadotto ha permesso prima della sua chiusura un collegamento rapido, ma dal punto di vista dell’impatto visivo e ambientale ha ricevuto da sempre forti critiche poiché i suoi alti piloni attraversano un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e archelogiche uniche al mondo come quelle della Valle dei Templi.