Abuso di Viagra, diciannove morti in Gran Bretagna. È allarme

di Gianluca Corrente

La pillola blu anti-impotenza sarebbe collegata alla morte di 19 persone, lo scorso anno, in Gran Bretagna, la maggior parte dei decessi (tutti uomini tra i 50 e 60 anni) è stata causata da problemi cardiaci. Secondo gli esperti – sottolinea The Sun – questi casi potrebbero essere il frutto di un consumo del Viagra non per scopi non medici, soprattutto dopo il via libera alla “pillola blu” senza la prescrizione del medico, deciso in Gran Bretagna a marzo. Una novità che ha fatto balzare le vendite del Viagra del 60%. Tra gli effetti collaterali del farmaco ci sono disturbi gastrointestinali e del sistema nervoso, problemi alla vista e respiratori. Il principio attivo, il citrato di sildenafil, sarebbe stato collegato quest’anno – secondo il report della Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) – a 7 decessi. Un portavoce della Pfizer, l’azienda farmaceutica che produce il Viagra, ha dichiarato che «la sicurezza del paziente è, da sempre, la priorità dell’azienda. Stiamo collaborando con le autorità regolatorie in tutto il mondo per monitorare costantemente la sicurezza di ogni singola pillola. Il Viagra ha un profilo consolidato di efficacia e tollerabilità». Dalla sua introduzione sul mercato nel 1998 e fino 2015, più di 64 milioni di persone nel mondo sono stati tratti con il citrato di sildenafil.