Aborto dopo i 3 mesi, l’Argentina dice no. Isterismo femminista in piazza

I senatori argentini hanno respinto la proposta per la legalizzazione dell’aborto durante le prime 14 settimane (ben oltre i 3 mesi). Le femministe stile anni ’70, con i loro slogan del tipo “L’utero è mio e lo gestisco io” hanno scatenato il putiferio. Dopo il voto, infatti, sono scoppiati violenti scontri a Buenos Aires: i manifestanti pro-aborto hanno lanciato pietre e bottiglie e dato fuoco a cumuli di immondizia a pochi metri dall’ingresso del parlamento argentino. La polizia ha risposto sparando gas lacrimogeni. Diverse persone sono state arrestate.

In piazza – A Buenos Aires la piazza era divisa tra gli attivisti abortisti che indossavano sciarpe verdi e gli oppositori, con indosso fazzoletti celesti. Raduni sono stati organizzati anche nei capoluoghi di provincia argentini, in Spagna e in altre città straniere. Secondo l’arcivescovo di Buenos Aires, Mario Poli, «il disegno di legge mette degli esseri umani indifesi e vulnerabili che si trovano in gestazione in una strada senza uscita, senza possibilità di difendersi, senza giudizio né processo».

Il presidente Macri – Mauricio Macri, dal canto suo, aveva incoraggiato il parlamento a discutere la questione, nonostante si fosse detto personalmente a favore della vita: «Non importa quale sarà il risultato» nel voto, ha twittato Macri. «Oggi vince la democrazia», ha aggiunto, definendo il voto «trascendentale» e incoraggiando gli argentini ad «accettare che ci siano altri che la pensano in modo diverso». Attualmente l’Argentina consente di interrompere una gravidanza solo in caso di stupro o rischio per la vita della madre. La nuova legislazione avrebbe permesso alle donne di abortire negli ospedali pubblici gratuitamente fino alla 14esima settimana.