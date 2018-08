A volte ritornano: una sorta di “soccorso rosso” denuncia Salvini

di Giovanna Taormina

A volte ritornano. Un neo “soccorso rosso” si ricompone in Veneto e denuncia Matteo Salvini. Incredibile? No, tutto vero. Al limite del ridicolo. «Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare»: questa una delle frasi che ha convinto gli eroici trevigiani, tra i quali ci sono anche Said Chaibi, ex consigliere comunale e Renato Zanivan, ex segretario cittadino di Sel, a perdere un po’ del loro tempo per denunciare Matteo Salvini.

Il gruppo pensa che la frase “è finita la pacchia” detta da Salvini a Vicenza poco dopo la sua nomina al Viminale sia razzista e su questa base viene ipotizzato il reato di istigazione all’odio razziale (legge Mancino), aggravata dalla posizione di responsabile di una pubblica funzione. La denuncia è stata depositata alla procura della Repubblica di Treviso. Nella denuncia si evidenzia che le dichiarazioni del ministro Salvini avrebbero prodotto inoltre nel web decine di «commenti xenofobi e razzisti». «Le affermazioni del ministro, singolarmente e complessivamente considerate – rilevano i firmatari della denuncia – hanno travalicato scientemente il limite del legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero previsto dall’art. 21 della Costituzione, e non sono pertanto tutelate dalla libertà d’espressione».