A Palermo arriva il faldone di Patronaggio contro Salvini: 50 pagine

di Elsa Corsini

Sono contenute in circa 50 pagine di relazione le accuse al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla nave Diciotti per sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di coazione, arresto illegale, abuso d’ufficio e omissione d’atti d’ufficio. Alla relazione il “solerte” procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha anche allegato una memoria. Il fascicolo, come apprende l’Adnkronos, è in viaggio da Agrigento per Palermo dove arriverà nella tarda mattinata. A questo punto, il procuratore capo Francesco Lo Voi ha quindici giorni di tempo per valutare l’incartamento e decidere se confermare o ridimensionare l’impianto accusatorio. Gli atti verranno poi vagliati dai tre giudici del tribunale dei ministri di Palermo che hanno 90 giorni di tempo per decidere se ascoltare Salvini (che ha già detto di voler essere ascoltato) e Piantedosi o fare ulteriori accertamenti.

Il tribunale dei ministri è la sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Il presidente è Fabio Pilato, 52 anni, che fino a poco tempo fa aveva ricoperto la carica di giudice tutelare proprio presso il tribunale di Palermo. Qui è stato tra gli ideatori del protocollo d’intesa siglato insieme con l’amministrazione comunale di Palermo per garantire l’accompagnamento ai minori sbarcati da soli sulle coste siciliane. Prima ancora si è anche occupato di rifugiati e riconoscimento di status e protezione sussidiaria. L’altro giudice è Filippo Serio che proviene dal tribunale del Riesame. Nel 2011 destò polemiche la sua decisione di annullare l’arresto di un migrante perché l’ordinanza non era stata tradotta in lingua inglese. Inoltre il giudice è stato anche in prima linea nelle inchieste sulle spese pazze dell’Assemblea regionale siciliana. Infine c’è Giuseppe Sidoti che ha una esperienza di magistrato fallimentare.