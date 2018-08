“A beautiful mind” è italiano: Alessio Figalli è il miglior matematico del mondo (video)

In “A Beautiful Mind”, un film del 2001 diretto da Ron Howard, dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr, Russell Crowe univa fascino a intelligenza, anche con qualche aspetto di demenza, in realtà. Ma nel caso delll’italiano Alessio Figalli, fresco vincitore della medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel, ciò che colpisce è soprattutto la giovane età. E un curriculum già spaventoso. Figalli, a 34 anni, ha al suo attivo 140 pubblicazioni, ha studiato al liceo classico Vivona; nel 2002 è stato ammesso alla Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato in meno di quattro anni, contro i cinque previsti dal piano di studio, seguito da Luigi Ambrosio, docente di Analisi matematica, con il quale ha conseguito il dottorato di ricerca nell’ottobre 2007, poi l’École Normale Supérieure di Lione, la docenza all’École Polytechnique di Parigi, l’Università del Texas ad Austin, quindi la cattedra al Politecnico di Zurigo. Nato a Roma, Figalli, dopo 44 anni, è il secondo italiano a ricevere questo premio, istituito nel 1936 e assegnato dall’Unione Matematica Internazionale. «Questo premio mi dà tantissima gioia, è qualcosa di cosi grande che mi risulta difficile credere di averlo ricevuto», sono state le sue prime parole.

L’annuncio è stato dato a Rio de Janeiro, in apertura del Congresso internazionale dei matematici, in programma fino al 9 agosto. Il premio viene assegnato ogni quattro anni a matematici che non abbiano compiuto 40 anni.

