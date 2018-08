Batterio killer, infezione mortale per un neonato all’ospedale di Brescia

di Liliana Giobbi

Batterio killer uccide neonato all’ospedale Civile. Il piccolo, riporta Bresciaoggi, sarebbe stato colpito da un’infezione, causata dal serratia marcescens. Era stato ricoverato con il gemellino per un parto prematuro che è stato colpito anche lui dallo stesso batterio ma è sopravvissuto. Dopo il decesso, il reparto è stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazione e fatto i primi accertamenti sul personale entrato in contatto con il bambino, per capire se il batterio è stato portato dentro dall’esterno. Nel frattempo la direzione degli Spedali Civili ha attivato il comitato di sicurezza infettiva e messo in atto tutte le misure di contenimento sanitarie. Alcuni bambini presenterebbero i segni clinici della malattia mentre per altri si parla di semplice colonizzazione.

Il serratia marcescens è un patogeno umano responsabile di infezioni ospedaliere, in particolare delle infezioni alle vie urinarie e delle infezioni dovute a lesioni della cute. Il bacillo si sviluppa a temperature tra i 5 e i 40 °C, ed in ambienti con pH tra 5 e 9. La sua ubiquità, e la preferenza per le zone umide fa sì che il Serratia marcescens si sviluppi principalmente nei bagni (soprattutto nelle fughe tra le mattonelle) dove si manifesta con una colorazione rossastra. L’eliminazione di queste colonie può essere effettuata tramite disinfettanti a base di candeggina, anche se la completa rimozione è spesso difficile.