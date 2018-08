60enne guarda un video hot, la moglie lo becca, lui le dà cazzotti in faccia

di Gianluca Corrente

È stato “beccato” all’improvviso dalla moglie mentre guardava un video hot sul computer. Questo, stando alle prime indagini condotte dai carabinieri di San Martino in Rio, sarebbe stato il principale motivo che ha visto un pensionato 60enne del reggiano sferrare un cazzotto in faccia alla moglie. La donna è finita all’ospedale e ha riportato una prognosi di 21 giorni per la frattura delle ossa nasali. I militari di San Martino in Rio ora sono al lavoro per accertare se il grave episodio di violenza sia l’unico o l’ultimo di una serie. L’uomo intanto è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il sessantenne, su disposizione del pm titolare delle indagini, è stato inoltre allontanato dall’abitazione familiare. Secondo quanto preliminarmente ricostruito dai carabinieri di San Martino in Rio il marito era davanti al computer quando sarebbe stato “scoperto” dalla moglie mentre guardava un video hot. In quel momento tra i due è scoppiata una lite furibonda con l’uomo che dalle parole è passato ai fatti sferrando un pugno in faccia alla moglie. Subito dopo c’è stato l’intervento dei sanitari inviati dal 118 e di conseguenza quello dei carabinieri di San Martino in Rio che, alla luce di quanto emerso, hanno denunciato l’uomo ora allontanato da casa.