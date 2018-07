Wind e 3 alle prese con problemi di connessione: servizio clienti intasato

di Redazione

Problemi di connessione per Wind e 3. Dalla scorsa notte, molti clienti dei due gestori denunciano problemi di connessione internet e telefonia. Segnalazioni che sono iniziate prima dell’alba e durante la mattina sono aumentate. Il problema evidenziato da Wind e 3 sembrerebbe essere diffuso su tutto il territorio nazionale. Centinaia di messaggi sui social e telefonate al servizio clienti hanno spinto l’azienda a scrivere un post su Twitter in cui ha cercato di rassicurare l’utenza: «Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio». Rassicurazione che non ha però smesso di far fibrillare i milioni di utenti in vacanza o al lavoro. I tecnici di Wind e 3 sono già da ore all’opera per risolvere il problema e sembra che il servizio ritornerà a funzionare nel giro di pochissimo tempo.