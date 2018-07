Vos Thalassa, Toninelli: «Tutto chiarito con Salvini». I facinorosi saranno arrestati?

di Redazione

“Con Matteo siamo perfettamente allineati, lo siamo stati sin dall’inizio. Ci siamo sentiti questa mattina” sulla vicenda della nave Vos Thalassa, che aveva raccolto 66 migranti alla deriva al largo delle coste della Libia, poi affidati a una nave della Guardia Costiera, l’italiana Diciotti. Lo spiega, al temine del vertice a Palazzo Chigi, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, spiegando quanto avvenuto nell’esecutivo e assicurando che con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non ci sono distanze. Salvini “pensava che l’intervento della Guardia costiera italiana fosse stato conseguente a una richiesta di salvataggio, mentre si trattava di un intervento di ordine pubblico e di sicurezza”. La Guardia costiera, in altre parole, è intervenuta “per salvare la vita dell’equipaggio, minacciato di morte. Si è trattato, dunque, di un’operazione di polizia giudiziaria” visto che “ho dato mandato per fermare i colpevoli delle minacce di morte”. Inizialmente il responsabile del Viminale “non era a conoscenza di quel che vi ho detto, pensava fosse il solito intervento di salvataggio mentre, in realtà, era di ordine pubblico” e “pensiamo ci saranno fermi e arresti a carico di chi ha minacciato l’equipaggio”.