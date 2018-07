“Vogliono fermarci per via giudiziaria”. La Lega si appella a Mattarella

di Redazione

La Lega è pronta a dare battaglia all’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio fino a raggiungere 49 milioni di euro. Un provvedimento che il partito di Salvini giudica come un attacco che mina le stesse fondamenta della democrazia. Secondo fonti della Lega ci sarebbe la volontà di chiedere subito un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo il suo rientro dalla Lituania.

La Lega considera infatti come un “gravissimo attacco alla democrazia mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha precedenti in Italia e in Europa”, si ragiona in ambienti del Carroccio. E la richiesta di incontro al Presidente della Repubblica nascerebbe dalla convinzione di essere davanti a un “attacco alla Costituzione, perché si nega il diritto a milioni di italiani di essere rappresentati”. Per la Lega, dunque, siamo davanti a “una sentenza politica che non ha senso giuridico”. La Lega non ha paura, viene assicurato, c’è clima di grande tranquillità e serenità anche se c’è la consapevolezza che ”ci vogliono impedire di lavorare ed esistere”. Di sentenza politica aveva parlato Matteo Salvini e gli ha fatto eco Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, che attacca: «Siamo stupiti di apprendere dalle agenzie, prima ancora che dalla Cassazione, le motivazioni della sentenza per il sequestro. Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno. Ma non ci fermeranno così».