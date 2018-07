«Vade retro Salvini»: Famiglia cristiana fuori dalla “grazia di Dio”

di Natalia Delfino

Una mano tesa in avanti, a respingere il ministro degli Interni come in un esorcismo. E poi quel titolo: «Vade retro Salvini». La copertina del prossimo numero di Famiglia Cristiana, in edicola domani, spinge lo scontro sui migranti in atto tra vescovi e governo oltre il limite che ci sarebbe aspettati. «Niente di personale o ideologico, si tratta di Vangelo», precisa il settimanale dei Paolini, che, sempre in copertina, sente l’esigenza di giustificare la provocazione spiegando che «la Chiesa reagisce ai toni aggressivi del ministro dell’Interno».

Dunque, per questa nuova incursione nella politica italiana, Famiglia cristiana, chiamando a testimoni «la Cei, i singoli vescovi, le iniziative dei religiosi», decide di alzare ulteriormente l’asticella, arrivando ad associare un ministro della Repubblica all’influenza demoniaca. Non è la prima volta che i mezzi di informazione della Cei utilizzano quella frase: lo stesso versetto, «Vade retro», è già stato utilizzato come titolo di un programma di Tv2000 dedicato al mondo dell’occulto, con approfondimenti sul satanismo e sui fenomeni di possessione.

Lo spunto per paragonare il ministro a un uomo sotto l’influenza del demonio è stato per Famiglia Cristiana un’inchiesta sulla tragedia delle morti in mare. Una realtà dolorosissima (le vittime, ricorda il settimanale, sono state 1490 dal primo gennaio al 18 luglio) dietro la quale, però, la mano di Satana, se proprio va ricercata, si ravvisa soprattutto in quella dei trafficanti di uomini. Questa lettura che vede nei trafficanti i primi artefici di quelle morti, ampiamente condivisa da chi studia e cerca di affrontare il fenomeno (non solo a livello italiano), però, non è mai stata centrale per la Cei, che invece preferisce concentrare le sue attenzioni a valle. «Come pastori non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto», scrive Famiglia Cristiana, riproponendo le riflessioni della Cei.

Il focus così finisce tutto sull’accoglienza, mentre la prevenzione resta un territorio inesplorato, almeno nelle anticipazioni fornite dal settimanale dei Paolini, che propone numerose citazioni di vescovi che si sono espressi sull’argomento: da Mario Delpini di Milano, che ha esortato a che «nessuno rimanga indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che nessuno si sottragga a una preghiera», a Matteo Zuppi di Bologna, per il quale «le Ong non sono complici degli scafisti, se stanno lì vuol dire che c’è un problema»; da Corrado Lorefice di Palermo, che sostiene che «siamo noi i predoni dell’Africa! Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li costringiamo a partire per non morire: bambini senza genitori, padri e madri senza figli», a Cesare Nosiglia di Torino, secondo il quale «fa parte del problema anche l’esplodere di polemiche, l’aver trasformato certo dibattito pubblico in un’arena in cui chi vince non è questo o quel gladiatore, ma sempre il “padrone del circo”, il controllore dei canali mediatici, il manipolatore delle opinioni e dei sentimenti», fino ad Antonio Staglianò di Noto, delegato per le migrazioni della Conferenza episcopale siciliana, che ha scagliato un attacco diretto al ministro dicendo che «Salvini sbaglia a dire: “Prima i poveri italiani e poi quelli africani”. Noi non dovremmo neppure averne. Gli stranieri hanno sempre il diritto umano di essere accolti».

«Vade retro Salvini’? Addirittura… Satana! Non penso di meritare tanto. Ho la gioia di avere quotidianamente il sostegno di tante donne e uomini di chiesa. C’è modo e modo di pensarla, anche all’interno delle gerarchie ecclesiastiche», è stato il commento di Salvini, che è stato informato della vicenda dai giornalisti, a margine di un evento. «Ricordo che un principio vigente del cattolicesimo, riscontrabile su internet, dice che l’accoglienza è un dovere nella misura del possibile. E penso che con i numeri che abbiamo la misura del possibile in Italia sia colma o quasi», ha proseguito il ministro, aggiungendo che «non penso di meritarmi l’accostamento al Diavolo… se è così (la copertina, ndr) mi pare di pessimo gusto. E irrispettosa nei confronti di qualcuno che dovrebbe avere nel perdono la sua prima dote». «Una cosa così me la aspetto dall’Espresso o da Repubblica, se davvero il direttore di Famiglia cristiana ha fatto questo titolo vada lì», ha proseguito un Salvini ancora incredulo, chiudendo la faccenda con un «non mi tocca. Davvero non mi tocca».