Vaccini, i genitori dei bambini con cancro: «Il decreto calpesta i loro diritti»

di Redazione

È un vero e proprio allarme («siamo estremamente preoccupati») quello lanciato dai genitori di bambini e ragazzi colpiti da tumore. A preoccuparli è la circolare diramata dal ministro della Salute Giulia Grillo, del M5S, e dal suo collega dell’Istruzione Marco Bussetti in tema di vaccini e obbligatorietà per l’iscrizione al nuovo anno scolastico. Grazie ad essa,infatti, i genitori degli alunni avranno la possibilità di autocertificare l’avvenuta vaccinazione, in sostituzione del certificato rilasciato dalle asl. L’opzione annunciata dal ministro Grillo «mette a rischio il diritto di frequentare la scuola per i bambini oncologici, immunodepressi e affetti da altre patologie e condizioni che ne impediscono la vaccinazione.

L’autocertificazione sui vaccini non li garantisce

Per questi bambini la protezione di comunità è l’unica protezione da malattie che, banali per altri, per loro potrebbero risultare letali», sottolinea Angelo Ricci, presidente di Fiagop onlus (Federazione italiana associazioni genitori onco-ematologia pediatrica). A suo giudizio, la decisione della Grillo rischia di vanificare gli effetti positivi prodotti sulla soglia di copertura vaccinale dal decreto Lorenzin che ha introdotto l’obbligo per l’accesso in asili e scuole. Netta contrarietà, quindi, da parte della Fiagop onlus dice no «al depotenziamento» di questo obbligo, perché – ragionano dalla federazione – il ricorso all’autocertificazione «crea un intervallo temporale», tra l’ammissione degli alunni e il controllo previsto da parte delle asl, «in cui non è garantita la salute pubblica». salute pubblica che va garantita dallo Stato e da nessun altro.

Sotto accusa il ministro Grillo (M5S)

Invece, lamenta ancora Ricci, «con questo atto del ministero lo Stato viene meno alla sua responsabilità e al suo compito di vigilanza e controllo sulla salute pubblica». Nè a suo parere appare praticabile l’ipotesi di affidare i bambini pazienti oncologici alle scuole degli ospedali, laddove esistano: «Una soluzione quantomeno semplicistica». Fiagop onlus, ha concluso Ricci, «esprime forte e chiara tutta la sua contrarietà a un provvedimento che sembra voler soddisfare una minoranza a tutto danno dell’intera collettività e in particolare dei piccoli pazienti immunodepressi, che già devono fronteggiare patologie di grande complessità che mettono a rischio la loro vita».