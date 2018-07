Un’altra tragedia a Sperlonga: 14enne colpito a un occhio con fucile da sub

di Redazione

Ha coinvolto un ragazzo di 14 anni il grave incidente che si è verificato a Sperlonga: il ragazzino è stato colpito ad un occhio con un fucile da sub mentre si trovava al porto.

Il giovane, di nazionalità inglese, è stato subito soccorso: in ambulanza gli sono state prestate le prime cure e poi con un elicottero dell’Ares 118 è stato portato in ospedale in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. Ed è quello che stanno cercando di fare i carabinieri di Sperlonga, immediatamente intervenuti e impegnati negli accertamenti del caso.

Sempre Sperlonga l’11 luglio è stata teatro di un’altra tragedia: la morte della 13enne Sara Francesca Basso, che è stata aspirata dal bocchettone della piscina al Virgilio Grand Hotel. Per quell’episodio la procura ha aperto un fascicolo e ci sono 4 indagati.