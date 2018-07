Una tromba d’aria ha colpito la spiaggia di Torvaianica nel Lazio. I video dei bagnanti

di Redazione

Un minitornado si è abbattuto poche ore fa sul litorale laziale, e in particolare sulla spiaggia di Torvaianica. Impressionanti le immagini filmate dai bagnanti con i loro cellulari. Secondo ilmeteo.it il fenomeno è dovuto alle “condizioni di instabilità che si stanno verificando in queste ore al CentroNord che vedono da un lato la discesa di aria fredda norvegese da Nord e dall’altro l’aria calda in risalita dal’Africa”.