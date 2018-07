Una ricerca australiana: è il rosa brillante il colore più antico del mondo

di Redazione

I colori più antichi del mondo? Erano di una tonalità rosa brillante. È quanto sostengono alcuni ricercatori dell‘Australian National University che hanno scoperto un pigmento biologico che sperano possa far luce sul mistero della vita sulla terra. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, i ricercatori hanno scoperto pigmenti, prodotti da antichi cianobatteri microscopici, dopo aver estratto rocce di 1,1 miliardi di anni, rinvenute negli scisti neri marini al di sotto del deserto del Sahara in Mauritania. Gli scienziati sostengono che tali pigmenti sono il «più antico colore biologico» e sono più vecchi di mezzo miliardo di anni rispetto alle precedenti scoperte di pigmenti. «I pigmenti rosa brillante sono fossili molecolari della clorofilla prodotti da antichi organismi fotosintetici che abitavano un oceano scomparso da tempo», ha detto lo scienziato Nur Gueneli che ha trovato le molecole come parte dei suoi studi di dottorato.

Il pigmento scoperto in rocce al di sotto del Sahara

