In un libro nuovo attacco a Bergoglio: assolve l’Islam e le unioni gay

di Redazione

Che esista una corrente antibergogliana nella Chiesa cattolica non è una novità. Alle posizioni di queste frange guarda il libro di José Antonio Ureta Il «cambio di paradigma» di papa Francesco. Continuità o rottura nella missione della Chiesa? (Instituto Plinio Corrêa de Olivera, 216 pagine). Secondo l’autore vi sarebbe nel magistero di Francesco un «restringimento pastorale dei “valori non negoziabili”» che furono al centro dell’insegnamento sia di san Giovanni Paolo II sia di Benedetto XVI. Poi, di seguito, ecco la «promozione dell’agenda neomarxista e no global dei “movimenti sociali”», la «promozione dell’agenda “verde”, di un governo mondiale e di una mistica ambigua», la «promozione dell’immigrazione e dell’Islam» accompagnata da una «reticenza sui cristiani perseguitati in Medio Oriente», e ancora: un «indifferentismo religioso», un «relativismo filosofico» e un «evoluzionismo teologico» che si accompagnano a «una nuova morale soggettiva senza imperativi assoluti» per finire con la simpatia dimostrata verso gli omosessuali.

Ureta si chiede se via sia una «liceità della resistenza» a un magistero che sotto molti aspetti appare non più cattolico, e la risposta, considerate le argomentazioni precedenti, è ovviamente che una resistenza non solo è possibile, ma doverosa. Il punto vero è se essa si basa su una narrazione reale o immaginaria che del Papa attuale prende citazioni astratte dal contesto per giustificare l’avversione della corrente tradizionalista, perpetuando alla fine quello “stolto pregiudizio” di cui lo stesso Ratzinger aveva parlato a proposito di papa Francesco.