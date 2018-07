Tutti contro tutti. Violenta rissa tra africani nella baraccopoli di Foggia: espulso ivoriano

di Redazione

Tutti contro tutti, immigranti contro residenti e viceversa, e ora pure gli stessi immigrati, di diversa provenienza africana, uno contro l’altro, fino a scatenare una rissa. Se poi il luogo che ospita i duellanti è la baraccopoli di Foggia, la miscela diventa esplosiva, e tutto si conclude con feriti in ospedali, un migrante espulso e altri due diffidati dalla possibilità di ritorno a Foggia.

Lite tra extracomunitari nella baraccopoli di Foggia

Dunque, pugno duro dei carabinieri dopo l’ennesima rissa verificatasi la scorsa settimana nella baraccopoli che costeggia la vecchia pista dell’ex aeroporto militare di BorgoMezzanone nel capoluogo dauno, teatro dell’ennesima lite tra extracomunitari. Un episodio venuto alla luce quando tre dei responsabili si sono presentati, malconci, al vicino Centro di accoglienza richiedenti asilo chiedendo di poter essere soccorsi, in quanto avevano riportato ferite e lesioni varie. Il personale, dopo aver prestato le prime cure e aver fatto intervenire il 118, ha avvisato i militari mettendoli nella condizione di poter verificare l’accaduto e le conseguenti responsabilità. Tanto che, a quel punto, i carabinieri di Foggia e Manfredonia, con non poche difficoltà, anche a causa dell’omertà che regna in quell’ambiente, sono riusciti a risalire al coinvolgimento dei tre feriti, nel frattempo fatti trasportare agli Ospedali Riuniti di Foggia, nella lite.

Gli uni contro gli altri: la lite scoppia tra un senegalese, un ivoriano, un gambiano

E dai primi riscontri effettauti dai militari, è emerso che la rissa potrebbe essere riconducibile a dissidi legati alle diverse provenienze. Sono quindi stati identificati i tre indagati – un senegalese, 23 anni, un ivoriano, di 28, entrambi in possesso di permessi di soggiorno ormai scaduti – ed un gambiano, di 28, con un permesso di soggiorno ancora valido, che, dopo le prime cure ricevute dal Pronto Soccorso, sono stati ricoverati tra i Reparti di Ortopedia e Neurochirurgia, e qui piantonati dai carabinieri in attesa delle verifiche sulla legittimità della loro presenza sul territorio nazionale. Subito dopo le dimissioni dei tre dall’ospedale, l’ivoriano è stato accompagnato al Cie di Bari dal quale verrà rimpatriato, mentre gli altri due si sono visti notificare un divieto di ritorno a Foggia e Manfredonia, fermo restando il procedimento penale per rissa aggravata che li vedrà alla sbarra.