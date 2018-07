Trump sui dazi: “È molto semplice, o si fa un accordo equo o si viene colpiti”

di Domenico Bruni

“Le tariffe sono straordinarie!”. Donald Trump non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro rispetto all’introduzione di tariffe commerciali. “Un Paese che ha trattato gli Stati Uniti in maniera scorretta in ambito commerciale – twitta il presidente degli Stati Uniti – o negozia un accordo equo o viene colpito dalle tariffe.



È semplice e tutti ne parlano. Ricordate, siamo il salvadanaio che viene derubato. Tutto sarà…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi