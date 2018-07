Trump-Putin, il faccia a faccia è cominciato: «Il mondo ci sta osservando»

di Redazione

Al via a Helsinki il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, preceduto da una stretta di mano. “Il mondo ci sta osservando”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in una breve dichiarazione ai giornalisti prima dell’inizio dell’incontro con il presidente russo, arrivato con quasi un’ora di ritardo al Palazzo presidenziale della capitale finlandese. “Spero potremo fare qualcosa” per i nostri arsenali nucleari, ha poi aggiunto il presidente americano “Discuteremo di “tutto”, dal commercio, le questioni militari e la Cina, ha detto ancora Trump, secondo il quale Usa e Russia “non stanno andando d’accordo”, anche se “andare d’accordo con la Russia non è una cosa cattiva, ma buona”.

Trump si è anche congratulato con Putin, per aver ospitato la Coppa del Mondo di calcio. “Mi piacerebbe congratularmi con te per l’ottima edizione della Coppa del Mondo, una delle migliori in assoluto. E anche per la tua squadra che sta facendo così bene”, ha detto Trump, rivelando di aver visto “un bel po'” di partite.