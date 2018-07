Trump invita Putin a Washington: ha fretta di varare l’asse Usa-Russia

di Antonio Pannullo

Trump ha fretta di parlare con il suo omologo russo Putin. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti ricevuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump un invito a recarsi a Washington entro la fine dell’anno. Lo ha confermato il consigliere per gli affari internazionali del Cremlino,Yuri Ushakov, secondo cui, mentre i preparativi per un nuovo summit dopo quello di Helsinki del 16 luglio scorso non sono stati ancora avviati, tuttavia si è convenuto sulla necessità di un altro incontro tra Trump e Putin. Ushakov ha poi lasciato intendere che un faccia a faccia tra Trump e Putin potrebbe anche avvenire a margine del vertice del G20 a Buenos Aires, in programma 30 novembre e primo dicembre. “Forse – ha detto – ci saranno altri eventi internazionali ai quali parteciperanno” i due presidenti. “Nel corso del loro incontro a Helsinki – ha sottolineato il consigliere del Cremlino in un incontro con i giornalisti – i presidenti hanno concordato che bisogna proseguire questi contatti utili. Qualche giorno dopo Helsinki, la parte americana ha posto di organizzare il prossimo summit a Washington alla fine dell’anno”. Latore dell’invito a Putin, secondo Ushakov, il consigliere per la sicurezza nazionale americano, John Bolton. E in effetti sono molti gli argomenti nell’agenda dei due presidenti, soprattutto ora che sono al centro degli attacchi mediatici da parte della stampa progressista: dalla ricostruzione in Siria ai dazi, dall’Iran alla Libia, dall’Afghanistan al gasdotto mediorientale.