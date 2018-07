Trita – Milano

di Redazione

Trita

Piazza XXIV Maggio, 6 – 20123 Milano

Tel. n.d.

Sito Internet: www.trita.it

Tipologia: hamburgeria

Prezzi: hamburger da 6,50€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Anche quest’anno Trita si conferma un buon riferimento per gli appassionati di hamburger. Organizzato come un self-service, si ordina scegliendo tra i numerosi ingredienti: diversi tipi di pane, carni (di bufalo campano, angus, limousine o manzo kobe) e altre sfiziosità aggiunte a piacimento come Gorgonzola, cheddar, cipolla caramellata e diverse salse. Per la nostra sosta abbiamo assaggiato un panino molto gustoso con carne limousine ben cotta, maionese e un buon bacon in un pane al sesamo piacevolmente croccante, e un hamburger di black angus (poco saporito) con pane ai semi di papavero, una deliziosa cipolla caramellata e Gorgonzola. Il tutto accompagnato da delle deliziose patatine fritte, giustamente salate e dalla notevole croccantezza.

AMBIENTE

L’ambiente non è molto grande ma ben organizzato, con banconi e sgabelli alti alle vetrine e un grande tavolo social al centro, forniti di tutto l’occorrente per mangiare (tovaglioli, posate e salse). Il locale è molto luminoso e gioca sui toni del bianco e rosso. Grandi menù appesi alle pareti aiutano il cliente nella scelta degli ingredienti con cui comporre a proprio piacimento gli hamburger.

SERVIZIO

Gentile e veloce.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –