Tranvieri massacrati a Milano: presi due pregiudicati di origine africana

di Davide Ventola

Sono due giovani di origini africane, più un minorenne indagato del quale è ignota l’identità, gli autori del violento pestaggio di due dipendenti Atm (l’azienda di trasporti milanese) avvenuta il 13 maggio a Milano. I due arrestati si chiamano Lorenzo Pierre Lablache, 23 anni, e Leon Wisem Mohamed Touil, 25. Il primo è originario delle Seychelles, il secondo della Tunisia. Entrambi sono nati in Italia e hanno passaporto italiano e hanno una lunga storia delinquenziale alle spalle.

Uno dei fermati era nella gang che 5 anni fa terrorizzò Milano

Una storia che, in un Paese normale, li vedrebbe ancora nelle patrie galere. Prendete la vicenda di Lablache, diventato nel quartiere di Quarto Oggiaro già un piccolo boss. Cinque anni fa le sue “gesta” ebbero grande risalto perché nella sua gang avevano l’abitudine di fermare gay, anziani, disabili e barboni, di massacrarli di botte e di riprenderli coi telefonini. Ancora più corposo il curriculum criminale del suo complice. Touil ha precedenti per resistenza, minaccia, rapina e spaccio di droga. Il 13 maggio erano a piede libero per la città di Milano e sono stati autori di un raccapricciante massacro nei confronti di due dipendenti dell’Atm. Devono rispondere, in concorso tra loro, di violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, lesioni gravi e interruzione di servizio pubblico. Essendo di passaporto italiano non possono essere espulsi, si spera almeno che scontino la pena nelle patrie galere e non ritornino a piede libero.

Dalla Questura di Milano le immagini del pestaggio

Dal video dell’Atm si vede la brutalità dell’azione: le immagini riprendono prima l’aggressione scattata al conducente di un tram in porta Genova, minacciato con una bottiglia dal 25enne, poi quella a un controllore dell’azienda di trasporti, intervenuto per capire cosa stesse accadendo. I frame catturati dalle telecamere mostrano il pestaggio brutale. Il conducente dell’Atm ha riportato la frattura della mandibola e diverse lesioni al viso e al naso – prognosi minima di 60 giorni “con prevedibili postumi permanenti”; per il collega il referto medico di 40 giorni, salvo complicazioni, evidenzia una distorsione al ginocchio destro.