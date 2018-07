Tragedia in Pakistan, alpino italiano muore nella scalata al terribile Gaserbrun IV

di Robert Perdicchi

Maurizio Giordano, 31 anni, caporale maggiore scelto degli Alpini nato a Cuneo, è rimasto vittima della sua grande passione, la montagna. Stamani, durante l’ascensione del Monte Gaserbrun IV, nell’ambito di una spedizione alpinistica in Pakistan, il Caporal Maggiore Scelto del Centro Addestramento Alpino di Aosta ha perso la vita in un incidente, reso noto dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha espresso solidarietà alla famiglia del militare e all’Esercito. Un monte terribile, che quache tempo fa il grande alpinista Simone Moro descrisse così: «La più grande impresa di Walter Bonatti? Se devo scegliere una salita in particolare dico Gasherbrum IV, nel 1958, con Carlo Mauri. Diversa da tutte le altre e mai più ripetuta da nessun altro in oltre mezzo secolo di alpinismo». La spedizione militare era iniziata lo scorso 10 giugno, nell’ambito delle attività addestrative di alta montagna che, periodicamente, sono condotte dagli atleti militari del Centro Addestramento Alpino. Della spedizione, oltre al Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano (nella foto), facevano parte il Maggiore Valerio Stella, il Caporal Maggiore Capo Marco Majori, già autore di importanti ascese in sud America e nell’area pakistana, il Caporal Maggiore Scelto Marco Farina, ‘veterano’ della catena dell’Himalaya. Al team militare era stato aggregato anche il signor Daniele Bernasconi, guida alpina del CAI di Lecco di provata esperienza.

Per il Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano si trattava della prima esperienza in quest’area, che ne segnava l’ingresso ufficiale nel mondo dell’alpinismo d’élite extraeuropeo, dopo aver affrontato decine e decine d’impegnative arrampicate in ambito europeo”, spiega ancora la nota. «Ai familiari del Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano va il sentimento di vicinanza di tutto il personale della Difesa e mio personale. Sono vicina all’Esercito, che sta vivendo questo tristissimo momento di lutto condiviso da tutte le Forze Armate», ha detto Trenta.