Totti e Ilary in una sit-com come Sandra e Raimondo in “Casa Vianello” (video)

di Milena De Sanctis

«Che noia, che barba! Che barba, che noia». Sandra Mondaini lo diceva, con la voce sbuffante, a Raimondo Vianello in uno degli sketch più noti di Casa Vianello in onda dal 1988 al 2007 sulle retiMedaiset. Un tormentone indimenticabile. Ora il settimanale Chi svela che Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi starebbero lavorando a un progetto televisivo che li vedrebbe protagonisti. Una sit-com sul genere Casa Vianello, forse anche intitolata Casa Totti. Al momento si tratta ancora di un progetto che però, riporta Chi, «potrebbe trasformarsi in un’idea vincente. Prodotta da una società di produzione di cui sarebbe socia, si legge sul Messaggero, proprio Ilary Blasi. E che potrebbe andare in onda su Canale 5 visto che lei appartiene alla scuderia di Cologno Monzese. In Casa Totti Ilary e Francesco, con le miodalità della sit-com potrebbero raccontare la vita quotidiana di una famiglia formata da moglie, marito e tre figli.