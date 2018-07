Toto Cutugno colpito da malore rassicura i fan: «Tutta colpa del caldo»

di Giorgia Castelli

Paura per Toto Cutugno. Il cantante è stato colpito da un improvviso malore nella cittadina di Seraigne, in Belgio, dove avrebbe dovuto partecipare a un concerto gratuito. Lo ha reso noto l’assessore alla cultura, Eric Vanbrabant, spiegando che Cutugno è stato ricoverato all’ospedale di Liegi. «Le sue condizioni sono stabili», ha poi rassicurato l’assessore alla stampa locale. L’evento è stato annullato.

Toto Cutugno: «Adesso sto bene»

«Vorrei tranquillizzare tutti sul mio stato di salute. Il caldo eccessivo di questi giorni ha causato un momentaneo stato di debolezza che mi ha costretto a non esibirmi in Belgio», ha spiegato Cutugno, rassicurando i media e i fan sulle sue condizioni. Lo staff dell’artista ha precisato che non si è trattato di un problema cardiaco, contrariamente a quanto riportato dalla stampa locale. «Adesso sto bene, qui in ospedale mi fanno sentire a casa. In settimana sarò dimesso e dopo qualche giorno di riposo riprenderò il tour internazionale». Cutugno era l’ospite d’onore e doveva cantare in piazza per le tre serate al Festival della canzone italiana. Un evento gratuito organizzato dal centro culturale italiano della cittadina che conta oltre 10mila presenze.