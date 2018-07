Toninelli: «I seggiolini anti abbandono saranno obbligatori». La novità in autunno

di Viola Longo

I seggiolini da auto con dispositivo anti abbandono diventeranno obbligatori. La novità è stata annunciata dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso della trasmissione Radio24. Già nei giorni scorsi il ministro aveva anticipato la volontà di mettere in atto un intervento istituzionale per prevenire il ripetersi di casi di bimbi morti perché dimenticati in auto dai genitori. Ora ha confermato quella presa di posizione, parlando anche della possibilità di detrazioni fiscali introdotte per bilanciare la spesa che dovranno affrontare le famiglie.

«Penso che quelle poche decine di euro che madri e padri dovranno spendere saranno spese con gioia», ha detto il ministro, aggiungendo che «penso che lo Stato interverrà dando una detrazione fino a 200 euro. Siamo dalla parte dei cittadini, ma è una norma fondamentale». Già nel suo intervento di qualche giorno fa, Toninelli aveva spiegato che per introdurre l’obbligo dei sensori sarà necessaria una modifica al codice della strada e, in particolare, all’articolo che regola l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, come cinture e seggiolini. Il testo dovrebbe essere integrato con la parte relativa, appunto, ai sensori anti-abbandono, che già esistono e che possono essere collegati alla chiave dell’auto o allo smartphone, disponendo un avvertimento in caso di dimenticanza.

La novità servirà a «evitare che da una banale distrazione scaturisca una tragedia che segna per sempre un padre, una madre, una famiglia», ha spiegato Toninelli, aggiungendo che le modifiche al codice saranno presto sul tavolo del Consiglio dei ministri, con ogni probabilità in autunno.