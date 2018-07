Thailandia, le prime immagini dei bambini in ospedale dopo il salvataggio (video)

di Redazione

Fanno in breve tempo il giro del mondo e del web le prime immagini dei bambini salvati in Thailandia dalla grotta di Tham Luang. Il loro stato di salute non è compromesso e alcuni si nutrono già da soli. Ora sarà uno psichiatra ad accertarsi che i ragazzi abbiano ritrovato un loro equilibrio dopo la brutta avventura subìta. Jesada Chokdumrongsuk, vicedirettore generale del ministero della Sanità pubblica, ha spiegato che ci vorranno almeno sette giorni prima che possano essere dimessi dall’ospedale. Nel video che circola in queste ore i bambini appaiono in buona salute e uno di loro fa il segno della vittoria.