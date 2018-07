Terrorismo, macedone arrestato a Potenza: esperto di armi, si addestrava sul web

di Redazione

L’indagine sul suo conto era cominciata addirittura nel 2009: l’uomo, un 29enne macedone sospettato di attività e relazioni pericolose, era ospite di un centro di permanenza per il rimpatrio a Palazzo San Gervasio (Potenza), dove era stato condotto il 27 aprile scorso dopo che perquisizioni e riscontri avevano confermato la pericolosità del sospetto. E così oggi, al termine di un lungo lavoro d’indagine, i carabinieri del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di Agim Miftarov, indagato per addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

L’indagato, fa sapere il Ros, è stato al centro di un accurato lavoro d’indagine al cui interno era finito durante una sistematica ed approfondita analisi del web, condotta proprio dal Raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri sin dal 2009. Il profilo facebook Agim Miftari è emerso all’attenzione perché, spiegano gli inquirenti al lavoro sul caso, conteneva fotografie di terroristi armati nonché iconografia riconducibile a gruppi terroristici. «L’usuario – prosegue – è stato identificato nel 29enne cittadino macedone Agim Miftarov, che era solito recarsi nel paese natio e fare rientro in Italia, dove prestava attività lavorativa nel settore della selvicoltura». E allora, la più recente fase investigativa, a partire dal 9 novembre 2017 – data del suo ultimo ritorno in Italia – si è sviluppata in attività tecniche e dinamiche che hanno permesso di delineare il profilo dell’indagato e la natura delle sue attività in internet.

Arrestato perché pronto a partire per iniziative terroristiche

E dunque, «emergevano, in particolare, l’interesse per le armi, per le informazioni sulle attività di Stato Islamico, nonché per video addestrativi, che visionava in grandissima quantità (circa 900), sull’uso e sulle potenzialità delle armi da guerra, di quelle in commercio nonché per le armi bianche», osservano i carabinieri del Ros. E così, visto e considerato che, in base a quanto spiegato dagli inquirenti, l’indagato sembrava sul punto di lasciare nuovamente il territorio italiano, il 27 aprile 2018 è stata effettuata la perquisizione del suo domicilio, che ha permesso di trovare «aeromobili a pilotaggio remoto (Apr), abbigliamento militare e smartphone». Dall’analisi di questi ultimi, infine, sempresecondo il Ros, «è emerso che l’indagato si stava auto-addestrando in vista di eventuali future iniziative terroristiche, eventualmente anche in aree di crisi come la Siria, come peraltro testimoniato dai numerosi filmati visionati dal cittadino macedone sull’uso di droni commerciali armati, sulla fabbricazione di armi bianche e da fuoco nonché sulla realizzazione di dispositivi atti ad offendere (Taser) ricavati modificando e successivamente oggetti di uso comune».