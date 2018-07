Su Foa il gelido silenzio del Colle. «Riporterò la Rai agli antichi splendori»

di Leo Malaspina

Il Colle tace ma non dimentica. Quei tweet, uno in particolare, che il neopresidente della Rai Marcello Foa aveva indirizzato al presidente Mattarella nei giorni dei veti alla nomina di Paolo Savona (fine maggio) alla carica di ministro dell’Economia, hanno lasciato il segno nella diplomazia quirinalizia. Che ha fatto trapelare dai giorni – come il Messaggero – il proprio disagio, sintetizzato nella formula del “gelido silenzio”.

Cosa aveva scritto Foa su Twitter? «Il senso del discorso di Mattarella: io rispondo agli operatori economici e all’Unione europea, non ai cittadini. Ma nella Costituzione non c’è scritto. Disgusto». Disgusto, proprio così, anche se ieri lo stesso Foa ha fatto sapere che in quell’occasione “non voleva essere offensivo”. Ma intanto, la sua nomina e quella di Fabrizio Salini, come amministratore delegato, devono passare per un voto della Vigilanza, su cui – sospetta qualcuno – potrebbe esserci qualche trappola magari su input dall’alto.

Intanto lui rilascia la sua prima intervista, al suo giornale, il Corriere del Ticino, di cui ha ricoperto la carica di amministratore delegato per sette anni. «Tutto è avvenuto molto all’improvviso – spiega Foa – Sono onorato per come si è sviluppata la vicenda, ma anche colpito e un po’ frastornato. Non è facile decidere di cambiar vita in pochissimi minuti, ma io ho preso la mia decisione rinfrancato dal fatto che ci fosse consenso unanime attorno al mio nome per la mia carriera giornalistica, per il profilo accademico e non da ultimo per il percorso al Corriere del Ticino, visto come sinonimo di garanzia intellettuale e di indipendenza giornalistica. Questo è un attestato di grande importanza per il gruppo che ho diretto fino a oggi. Ora volto pagina – dice Foa – con l’intento di rinnovare la Rai e di riportarla al suo vecchio splendore, non solo giornalistico ma di contenuti in generale. Con queste premesse non potevo certo rifiutare un incarico di questa portata».

Foa ha la cittadinanza svizzera e quella italiana, essendo nato a Milano e cresciuto a Lugano. Sposato e con tre figli, è laureato in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano. Esperienze significative degli ultimi anni la direzione del sito web de ‘Il Giornale’ e l’incarico di direttore generale sia di Timedia Holding Sa di Melide (Svizzera) che del Corriere del Ticino, oltre che la fondazione dell’Osservatorio Europeo di Giornalismo e dell’Observatoire arabe du journalisme. Di rilievo il Premio delle Arti e della Cultura per il giornalismo e il Premio Poestate per i suoi romanzi e i suoi saggi. Classe 1964, Foa, più in dettaglio, inizia la carriera nel 1984 a Lugano al quotidiano Gazzetta Ticinese e passa nel 1987 al Giornale del Popolo. Nell’89 vince il premio giornalistico Lucini per la miglior prova scritta all’esame dell’Ordine dei giornalisti per l’iscrizione all’albo dei professionisti, con una dissertazione sulla situazione politica americana. Nello stesso anno è assunto a il Giornale da Indro Montanelli con la qualifica di capo servizio e vice responsabile della redazione Esteri. Nel 1993 viene nominato responsabile della redazione con la qualifica di caporedattore esteri.

Foa è atteso solo dal via libera della Vigilanza, su cui il Pd annuncia battaglia: «Se Salvini e Di Maio pensano di occupare la #Rai, che è degli italiani e non loro, noi siamo già qui, glielo impediremo. Il primo agosto in Vigilanza Rai ci aspetta una bella battaglia. #MarcelloFoa non merita alcuna fiducia, non sarà il nostro presidente», scrive su Twitter Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai.