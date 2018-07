Storace: «Non sono più il direttore del Giornale d’Italia». La testata chiude

di Redazione

Francesco Storace non è più il direttore del Giornale d’Italia. È lo stesso esponente politico a darne notizia su Facebook in un messaggio rivolto ai lettori. Il quotidiano, «a quanto ho appreso dalla società editrice, sospenderà le sue pubblicazioni per ripensare la propria missione editoriale. Spero –aggiunge Storace – che si tratti di una chiusura temporanea per dare modo a chi mi succederà di saper raccogliere la preziosa eredità di questa testata”. Storace ringrazia “i colleghi che hanno resistito fino all’ultimo, anche senza compensi regolari e sono certo che nessuno adirà vie legali, se non costretto” e ai lettori dà “appuntamento in altri luoghi, dalla rete a ovunque ci sarà possibilità di pubblicare un’opinione. È stata un’esperienza fantastica, che non dimenticherò mai. Ma nella vita tutto ha un inizio e una fine. Basta saper ricominciare, forti della propria dignità. Un abbraccio a tutti”, conclude l’ex governatore della Regione Lazio Storace. È una grave perdita per l’editoria di destra, perché il Giornale d’Italia, storica testata poi rilanciata da Francesco Storace, è stato per anni un punto dirfierimento per i lettori che si riconoscono in quei valori. Politica, cronaca, memorialistica, storia erano i punti di forza di una testata che speriamo tornerà presto online. Al direttore e ai redattori vada la solidarietà del Secolo d’Italia sperando di riaverli presto come competitor.