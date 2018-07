Stop figli alle coppie gay, Vendola: «Salvini oscurantista e M5S suo complice»

di Gabriele Alberti

Poteva mancare l’anatema di Vendola contro il ministro della Famiglia Fontana e il governo tutto? Lo stop al riconoscimento dei figli di unioni gay non va giù all’ex governatore della Puglia. Quello sui figli adottati dalle coppie omosessuali «è un dibattito triste, tutto segnato dai pregiudizi e da una evidente strumentalità politica: non ci sono le vite concrete di persone, di famiglie, di bambini, ci sono i fantasmi che alimentano omofobia e razzismo». Nichi Vendola (Leu), genitore, insieme al suo compagno Ed Testa, del piccolo Tobia, dopo le polemiche seguite alle parole del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana dice di tutto e di più. Il governo – ma il centrodestra da sempre difende il principio – da subito ha teso ad evidenziare un valore cardine: i figli devono avere una mamma e un papà, è un diritto irrinunciabile . Ma Vendola va oltre, molto oltre.

«La nuova Lega nazionale di Salvini – tuona Vendola- mette a lucido tutto il repertorio di violenza e di stupidità della destra radicale, diventando polo di attrazione per l’intero universo fascista. I grillini sono complici oltre che alleati di chi sta spingendo il Paese verso una deriva di oscurantismo. Al “ministro della Paura” piace offrire comodi capri espiatori agli umori incattiviti del suo pubblico. E quindi -prosegue Vendola – come se fosse normale, torna la caccia ai rom e agli stranieri, il respingimento dei profughi, lo stigma contro i gay. E il dibattito vero, quello che dovrebbe avere il crisma della serietà e della densità culturale, così non comincia mai».

Vendola tenta di difendere il principio dell’utero in affitto. «Con l’espressione ‘utero in affitto’ si vuole insultare, non capire o conoscere. E dunque non si può neppure affrontare serenamente la questione dirimente dei diritti dei bambini…». Invece il principio ribadito dal ministro della Famiglia riguarda proprio questa pratica umiliante per le donne. E poi minaccia battaglia: «Nonostante il “governo del cambiamento”, noi non cambieremo in peggio le nostre vite». L’importante è che nn si cambino in peggio quelle dei bambini.