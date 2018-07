Stessa spiaggia, stesso cane. Un italiano su 3 va in vacanza col cucciolo

di Redazione

Poco meno di un italiano su tre – il 29 per cento – quest’estate parte in vacanza con il proprio animale grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità pet friendly in tutta l’Italia. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixé dalla quale si evidenzia che solo una minoranza del 15 per cento rinuncia perché non è possibile accogliere l’amico a quattro zampe nella struttura mentre per i restanti si tratta di una scelta. In tutto sono 6,2 milioni gli italiani in vacanza con cucciolo al seguito. Cani e gatti soprattutto. Ma non mancano animali come uccelli, conigli, tartarughe e pesci.

Sondaggio Coldiretti sull’ospitalità pet friendly

Collegata all’esigenza di ridurre al minimo lo stress del cambiamento anche per il cucciolo al seguito è l’idea di ricreare in vacanza un’atmosfera familiare. Ed è talmente piaciuta da indurre sei italiani su dieci – fonte Coldiretti – a scegliere come alloggio per le vacanze case di parenti e amici. Ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, e gli agriturismi che nella maggioranza dei casi sono in grado di garantire agli animali domestici una meritata vacanza all’insegna della riconquista della libertà e della vicinanza ai loro padroni. Ma quali sono le località più gettonate da questo particolare tipo di vacanzieri? A fare la parte del leone (62 per cento di gradimento) è sempre il mare. Al secondo posto si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna, anche se, a giudizio di Coldiretti, «sono sempre più numerose anche le spiagge che consentono di non separarsi dal proprio animale al quale in alcuni casi vengono addirittura offerti servizi di svago e di pulizia».

I consigli per il benessere del cucciolo

A chi parte con il proprio animale, Coldiretti suggerisce di adottare alcune misure preventive come la visita dal veterinario per una verifica di tutte le vaccinazioni oppure mettere in valigia scorte del cibo preferito dal proprio cucciolo e persino qualche giocattolo che può farlo sentire a casa. Importante non dimenticare il kit del pronto soccorso con disinfettante, garze, cerotti per animali, una pinzetta per asportare corpi estranei da zampe e magari un prodotto contro il mal d’auto se si devono affrontare viaggi lunghi.