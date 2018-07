Stato condannato a un maxi risarcimento: «Non ha sgombrato i migranti»

di Sara Gentile

Lo Stato è stato condannato a pagare un risarcimento di 28 milioni di euro per non avere sgombrato uno stabile occupato abusivamente da immigrati. La sentenza del tribunale civile di Roma riguarda l’ex fabbrica Fiorucci, un’area di 19mila metri quadri, situata nel quartiere Tor Sapienza e ora sede di una galleria d’arte a cielo aperto, il Museo dell’altro e dell’altrove (Maam). Nel 2009, circa una sessantina di nuclei familiari, tra peruviani, italiani, rumeni, ucraini e marocchini, duecento immigrati in tutto, avevano occupato lo stabile dell’ex salumificio Fiorucci di via Prenestina, a Roma. Il mancato intervento dello Stato ha impedito al costruttore dello stabile di poterne usufruire e di modificarne la struttura.

Ecco la sentenza

Come riporta il Giornale, secondo il giudice, le autorità pubbliche avrebbero dovuto impedirne l’occupazione, ma non essendovi riusciti avrebbero almeno dovuto sgomberare la struttura a posteriori. Così facendo, il Viminale, che ora è stato condannato a risarcire il proprietario con 27,9 milioni di euro, ha leso «il diritto di proprietà e il diritto di impresa». L’occupazione dello stabile lederebbe anche «il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica», assumendo «un’inequivoca valenza eversiva», che minaccia l’ordine pubblico.