Sperlonga, 4 indagati per la ragazza morta in piscina risucchiata dal bocchettone

di Lucio Meo

Quattro persone sono indagate nell’inchiesta sulla morte di Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni che mercoledì scorso è rimasta sott’acqua, risucchiata da un bocchettone di aspirazione nella piscina di un hotel a Sperlonga. La piscina è stata sottoposta a sequestro ed è atteso oggi nel primo pomeriggio il conferimento dell’incarico per eseguire l’autopsia. L’esame autoptico potrebbe dunque tenersi tra oggi e domani e servirà a fare luce sulle cause del decesso e a chiarire se la 13enne sia stata o meno colta da un malore. Sul caso indagano i carabinieri. Subito soccorsa e ricoverata in ospedale, la ragazzina è morta questa mattina alle 4 al Policlinico Gemelli di Roma. La 13enne, di Frosinone ma che viveva a Morlupo, era lì in vacanza con i genitori. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Sperlonga e Terracina. L’ipotesi di reato per i quattro indagati è omicidio colposo. Tra loro c’è anche il proprietario della struttura, il manutentore, il costruttore e un socio. La piscina, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere stata costruita senza tutte le autorizzazioni necessarie.