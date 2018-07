Sorprende le figlie che fanno twerking in Rete. La punizione è esemplare (video)

di Laura Ferrari

Due ragazze ispaniche sono diventate loro malgrado popolarissime per la punizione esemplare, in diretta streaming, alle quali le ha sottoposte la mamma. Il video, che è in Rete da poche ore e ha già superato i dieci milioni di visualizzazioni, mostra le adolescenti mentre fanno twerking. L’ancheggiamento del bacino reso celebre da alcune cantanti e ballerine. Le due sorelle hanno provato a imitare le pose sexy delle pop star, ma non hanno fatto i conti con l’ingresso in stanza della madre. La donna, un’opulenta massaia che in quel momento portava un cesto dei panni, ha ricorso al metodo educativo tradizionale. Nessuna concessione al metodo Montessori, ma una sana punizione a colpi di ciabatte sul sedere. La mamma all’antica è diventata una star del web. Le sorelle ci penseranno due volte prima di postare in Rete un video sexy.