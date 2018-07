Sinistra in maglia rossa contro Salvini al grido di “accogliamoli tutti”

di Redazione

“Sabato 7 luglio indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Rosso è il colore che ci invita a sostare. Ma c’è un altro rosso, oggi, che ancor più perentoriamente ci chiede di fermarci, di riflettere, e poi d’impegnarci e darci da fare. È quello dei vestiti e delle magliette dei bambini che muoiono in mare e che a volte il mare riversa sulle spiagge del Mediterraneo.” È questo l’appello dell’Associazione Libera di don Luigi Ciotti per fermare l’emorragia di umanità. Ma l’intento, più che umanitario, è tutto politico: si tratta ancora una volta di un espediente per contestare la linea dell’attuale governo che mira a superare la logica dell’accoglienza indiscriminata. Il vero nodo è questo, e non l’adesione o meno ai principi umanitari che nessuno si sogna di mettere in discussione.

Perché il rosso? Perché è il colore che le donne fanno indossare ai loro figli quando vengono imbarcati sulle carrette del mare in modo che vengano riconosciuti agevolmente dai soccorritori. “Muoiono, questi bambini, mentre l’Europa gioca allo scaricabarile con il problema dell’immigrazione”, sostiene ancora l’appello di Libera, che difende l’operato delle Ong cui l’Italia ha chiuso i porti.

Aderisce all’inizitiva Leu con Pietro Grasso che annuncia che domani indosserà la maglietta rossa. Lo stesso hanno fatto Gad Lerner, Laura Boldrinie Amnesty Italia.