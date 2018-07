Sinistra al delirio: LeU vuole indagare Salvini per sequestro di persona

di Adriana De Conto

È partito l’assalto a Matteo Salvini da parte di una sinistra che crede di parlare a nome di molti italiani e e non si accorge di essere alla frutta. Ora vorrebbero che Salvini venisse indagato per sequestro di persona, a proposito della vicenda della nave Diciotti, conclusasi con lo sbarco e senza manette dei migranti dopo la telefonata di Sergio Mattarella a Conte per sbloccare lo stallo. Il che appare una sparata con poco senso,comunque la si voglia pensare sul cambio di passo dell’Italia in materia di sbarchi e flussi migratori. La proposta risibile viene da Liberi e Uguali, che parte con gli insulti, altra arma insieme al ridicolo di cui al momento sono capaci gli esponenti del partitino di Pietro Grasso. Gli insulti arrivano da Nicola Frattoianni. «Questo povero Paese ha dovuto assistere ad una nave della nostra Marina Militare condannata ad una via crucis in mare e nel porto di Trapani, con 67 esseri umani, tenuti sotto sequestro di un piccolo sadico, perché questo è ormai il ministro dell’interno. Un piccolo sadico come quei bambini che danno fuoco al formicaio godendo dello spettacolo delle formiche che bruciano o che infilano gli spilli nelle code delle lucertole», è il delirio dell’esponente di LeU

Ma non finisce qui. Evidentemente c’è stata una battaglia al rialzo all’interno di LeU, se Erasmo Palazzotto l’ha sparata più grossa degli altri. «La procura di Trapani dovrebbe aprire un’inchiesta per sequestro di persona a carico del Ministro Salvini e del Ministro Toninelli. Non è accettabile che senza alcuna motivazione e senza alcuna prova 67 persone stiano state trattenute in questo modo. E che si sia impedito ad una nave della Marina Italiana di poter attraccare in in porto del nostro Paese». È evidente