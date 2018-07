Show alla Camera, sbaglia nome e il deputato si vendica: «Presidente Fica…»

di Natalia Delfino

Siparietto da avanspettacolo alla Camera dei deputati, dove il presidente Roberto Fico è divento il «presidente Fica» per la “vendetta” di un deputato. In discussione c’era il Decreto dignità. «Prego, la parola al deputato Sestino Giacomini», ha detto Fico, poi sollecitato a correggersi: «Giacomoni, Giacomoni, Giacomoni». E la parola, effettivamente, è passata a Sestino Giacomoni, forzista della prima ora che non ha preso benissimo l’errore, contrattaccando però con una certa perfida ironia: «La ringrazio, presidente Fica, di avermi cambiato il nome». Inevitabile la risata generale, alla quale hanno partecipato anche i due protagonisti dello show. Ma non è finita lì. «Questa rimarrà negli annali», ha commentato ancora il presidente dell’aula, portando Giacomoni a dire che «qualcosa di buono esce anche da quest’aula». «Di Forza Italia, però», ha puntualizzato Fico, mentre Giacomoni ha replicato: «Eh, siamo coerenti».