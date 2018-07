Sgarbo del croato Vida dopo la partita con la Russia: «Gloria all’Ucraina»

di Carmine Crocco

Dalla Croazia con furore. La Fifa sta esaminando un video pubblicato online che mostra un giocatore croato che festeggia la vittoria nei quarti di finale della Coppa del Mondo sabato contro la Russia facendo commenti sull’Ucraina. Si tratta del difensore Domagoj Vida, che ha gridato “gloria all’Ucraina” nel video prima che l’ex giocatore croato Ognjen Vukojevic dichiarasse “questa vittoria è per la Dinamo e l’Ucraina…vai Croazia”. La coppia di calciatori ha giocato insieme nella Dynamo Kiev. Vida e la Croazia incontreranno l’Inghilterra in semifinale mercoledì. Davvero un gesto poco elegante nel confronti del Paese ospitante. Vida può avere tutte le idee che vuole in politica estera, però dovrebbe avere il buon gusto di non mischiare calcio e politica. Soprattutto dovrebbe evitare di irridere i cittadini (i russi appunto) cui la sua squadra ha da poco provocato un dispiacere eliminando la loro Nazionale dalla corsa per la semifinale dei Mondiali.