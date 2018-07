Sgarbi, una furia contro Clooney: «Ha lasciato Sutri sporca, pulisca»

di Federica Argento

Non sempre l’amore per l’Italia va di pari passo con l’educazione. E Vbida alcuni mesi sindaco.«L’iniziale nostra soddisfazione per la promozione della città – dichiara il deputato di Forza Italia alla Camera che ha inoltrato una formale protesta alla produzione del film – si è però mutata in disappunto per gli effetti negativi determinati dalla insufficiente garanzia per la tutela della città e dei cittadini. Infatti, in attesa degli effetti benefici, si è registrata, a fronte di un modesto contributo al Comune di appena cinquemila euro, una manomissione del paese talvolta impertinente, talvolta prepotente».

Sgarbi: «Proprio tu…»

Sgarbi rivela che «lo strato di terra collocato per ricoprire i selciati e restituire l’aspetto originario di terra battuta è stato rimosso lentamente, senza particolare cura, facendo sollevare polveri fastidiose, costringendo così i cittadini a ripulire». Rivolto al celebre attore americano Sgarbi conclude: «Credo che un uomo che ama l’Italia come George Clooney avrebbe dovuto mostrare maggior cura e delicatezza».

Nei giorni scorsi il centro storico di Sutri è stato preso d’assalto per ammirare dal vivo la star americana. Sgarbi era assente ma aveva comunque voluto omaggiare l’ospite, facendogli avere, tramite il suo vice Felice Casini, un suo libro. La star di E.R tornerà presto in zona per far tappa ad inizio agosto anche a Viterbo dove saranno girate altre scene. Speriamo armato di ramazza…