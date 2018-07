Senza cravatta è meglio per la salute: una ricerca spiega perché

di Redazione

Seppur detestata da parecchi uomini, la cravatta resta un classico dell’abbigliamento maschile da ufficio. Ma ora a spezzare una lancia in favore degli ‘insofferenti’ a questo accessorio è la scienza. Secondo un nuovo studio condotto in Germana l’immancabile nodo al collo che tormenta un esercito di impiegati e manager potrebbe comprimere vasi sanguigni che sono fondamentali per l’afflusso di sangue al cervello, con effetti negativi che potrebbero influire sul funzionamento cognitivo e quindi – a rigor di logica – sulle prestazioni lavorative.

Si tratta di una piccola ricerca, condotta in Germania, pubblicata su…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi