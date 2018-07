Saviano strumentalizza anche la staffetta vinta dall’Italia. La Lega: il razzista è lui

di Stefano Amici

«La notizia più bella di ieri, intanto, arriva dai Giochi del Mediterraneo, non da Pontida. Vince l’Italia che non ha paura: #PrimeLeItaliane

Buon Luglio, amici». Con questo apparente innocuo tweet Matteo Renzi scatena una polemica, subito diventata virale sui social, rilanciamdo l’immagine delle quattro atlete italiane di colore vincitrici della medaglia d’oro nella staffetta 4×400. Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot vengono immortalate al traguardo felici per la vittoria, con sulle spalle una bandiera tricolore. La legittima esultanza si tinge di una polemica a distanza con il “razzista” Salvini. Prima Renzi, poi l’immancabile Roberto Saviano, ma anche molti esponenti del Pd si accodano in un valzer di tweet e post che inneggiano alla staffetta contrapponendola al “nemico” leghista. «Salvini ha paura, loro hanno coraggio», scrive Dario Franceschini. «#leitalianeprime», twitta Maurizio Martina. Il vicepresidente Pd della Camera Ettore Rosato pubblica la foto delle quattro azzurre e ironizza: «Salvini sarà contento: tre su quattro sparano. Sorrisi! Bravissime le ragazze».

La vittoria della staffetta nera scatena Saviano

Il tweet più duro arriva dall’autore di Gomorra che approfitta della notizia della staffetta total black per attaccare la Lega nel giorno del tradizionale incontro di Pontida. «Ai Giochi del Mediterraneo oro italiano nella 4×400 grazie a Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo. I loro sorrisi sono la risposta all’Italia razzista di Pontida – scrive Saviano – l’Italia multiculturale nata dal sogno repubblicano non verrà fermata. Il tweet, condiviso anche dalla Ong Proactiva Open Arms, scatena la replica del ministro Gianmarco Centinaio che accusa di razzismo capovolto Saviano and company. «Vinte 156 medaglie ai giochi del Mediterraneo e Saviano e il Pd si ricordano solo di quella vinta dalle atlete di colore. Chi è il razzista? Bravi a tutti gli atleti italiani! La vera risposta ai politicanti da salotto…» scrive postando la foto della nazionale di volley, tutti bianchi, anche loro vittoriosi contro la Spagna. «I veri razzisti sono quelli che si dimenticano di tutti gli altri atleti che hanno vinto delle medaglie», scrive in un altro tweet, aggiungendo l’hashtag #savianovaialavorare. «Capisco che ormai è diventato “legafobico” ma basare la propria visibilità solo per attaccare la Lega è noioso… si sciacqui la bocca quando parla del popolo di Pontida». Matteo Salvini si dissocia dal braccio di ferro con un post su Facebook. «Bravissime mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle. Come tutti hanno capito (tranne qualche “benpensante” e rosicone di sinistra), il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non scappano da nessuna guerra e la guerra, purtroppo, ce la portano in casa, non certo ragazze e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere il nostro Paese. Applausi!».