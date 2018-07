Salvini: «Straordinari ai poliziotti con i soldi tagliati a profughi e rom»

di Adriana De Conto

«Oggi incotro la Raggi e la convincerò a chiudere i campi rom a Roma», poche e semplici parole quelle del ministro Matteo Salvini che sembra avere le idee chiare su come gestire i campi nomadi. Con una promessa: col denaro tolto ai centri migranti viole finanziare gli straordinari per le forze di polizia. Salvini annuncia questo intervento in una intervista al Tempo, che precede – dopo giorni di polemiche, soprattutto dopo la decisione della Ue di stoppare la chiusura del Camping River – l’incontro tanto atteso con il sindaco Virginia Raggi in tarda mattinata. Al quotidiano ha spiegato: «Voglio essere d’aiuto con i fatti non con le parole», dice Salvini a proposito del come muoversi per la chiusura dei campi rom. Sostiene di sapere bene come procedere, perché «Conosco i dossier della Capitale, molti campi li ho visti personalmente e non vedo l’ora di sigillarli e restituire quegli spazi ai cittadini». E se gli si chiede se Virginia Raggi sia stia approcciando bene al problema, glissa: «Sono pronto ad ascoltare il sindaco Raggi, se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente al suo fianco, altrimenti…». Virginia «passi ai fatti». «Dove ci sono i sindaci della Lega abbiamo sempre risolto il problema con le buone maniere e senza violenze». La Raggi è avvertita.

Nell’intervista concessa al Tempo Salvini non dimentica il tema dell’immigrazione che sta portando ad un livello di polemiche politiche altissimo. Di mafie, scorte, sicurezza e migranti parlerà con la Raggi. Il problema è la redisptribuzione più equa di alcuni fondi, spiega Salvini: «Tra le tante le tematiche da affrontare nel dossier Capitale, ci sono i beni confiscati alle mafie, di cui Roma è letteralmente piena, e la sicurezza: uno dei temi più importanti è quello delle scorte, che impiegano un numero spropositato di personale delle Forze dell’Ordine e su cui bisognerà intervenire». Pertanto Salvini rivela la sua idea, che è anche un promessa: «Col denaro tolto ai centri per migranti pago gli straordinari alle forze dell’ordine».