Salvini-show: «Mi hanno attaccato Nina Zilli e Ghali. E chi c… sono?» (video)

di Redazione

Attacchi da tutte le parti, perfino dagli spagnoli, dall’isola di Maiorca, che non lo vogliono. «E chi se ne frega», ha replicato lui. Ma a quanto pare Matteo Salvini non sembra turbato per le polemiche che investono il suo ruolo di ministro dell’Interno rispetto alla linea dura adottata sulla questione dei migranti. Oltre a tutti gli intellettuali o pseudo tali di sinistra, da qualche giorno anche i cantanti si sono messi a polemizzare con il leader leghista, che risponde con ironia e con sprezzo. «Mi hanno detto che mi ha attaccato Nina Zilli. E chi c…o è Nina Zilli? Ghali, Gemitaiz. Capisco che sono vecchio», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante un comizio alla festa della Lega a Fontevivo, facendo sbellicare i suoi fans.

