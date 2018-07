Salvini sale al Colle: «Prima gli italiani, nessuna minaccia mi farà retrocedere»

di Stefania Campitelli

«Si parte amici, sarà una settimana intensa e spero utile, con incontri a Roma e in Calabria, in Lombardia, in Veneto e in Abruzzo, in Austria e in Russia. Sul mio obiettivo, prima gli Italiani, nessuna minaccia potrà farmi cambiare idea! Buona settimana anche a Voi!». A poche ore dall’atteso incontro al Colle, Matteo Salvini, su Facebook ribadisce la sua missione e conferma, postando una sua foto a bordo di un volo, l’iperattivismo di questa primo scorcio di azione di governo.

Salvini da Mattarella: non si parlerà di toghe

Alle 12, dunque, il vicepremier e ministro dell’Interno sarà ricevuto dal presidente Mattarella, come richiesto “con cortesia” all’indomani della notizia del sequestro dei beni alla Lega. Sì all’udienza – ha accordato il Colle – ma non si parlerà di toghe. Dal colloquio, per esplicita decisione di Mattarella, sono tagliati fuori «riferimenti e valutazioni sull’azione della magistratura». Il Quirinale, insomma, intende tenersi fuori dalla polemica sulle toghe politicizzate e le iniziative contro il Carroccio. Si parlerà invece di stretta attualità a cominciare dal dossier sull’immigrazione (che è la ragione formale del faccia a faccia) alla luce delle iniziative del ministro dell’Interno. Non ultima quella di bloccare i porti italiani anche alle navi militari straniere nel Mediterraneo che, secondo fonti del Quirinale, avrebbe impensierito Mattarella. Nell’ultima intervista prima dell’incontro con il capo dello Stato Salvini spiega le ragioni del faccia a faccia: «Innanzitutto – spiega – è doveroso rendergli conto di un mese di lavoro al Viminale, sul fronte immigrazione e sulla lotta alla mafia». A proposito del polverone sui fondi sequestrati alla Lega per l’allegra gestione bossiama, Salvini aggiunge: «Gli farò presente che noi siamo tranquilli e sereni, che la nostra è una gestione trasparente da anni. E se fosse necessario gli racconterò che cosa è successo dieci anni fa». Per chi dice che i dirigenti della Lega “hanno rubato”, precisa Salvini, «sono già partite le querele. Non si devono permettere. Noi siamo parte lesa. Abbiamo studiato il caso: l’unico precedente del genere è in Turchia».