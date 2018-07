Salvini ritwitta gli insulti di un utente e replica: «Se mio figlio facesse così…»

di Giulia Melodia

Chi social ferisce, di social perisce: e lo ha dimostrato chiaramente Matteo Salvini, leader leghista, vicepremier e ministro dell’Interno che della trasparenza e della comunicazione agite via web ha fatto un suo cavallo di battaglia, politico e mediatico. Un canale aperto con elettori e detrattori, perché no, quello del titolare del Viminale, che fa del dialogo e del confronto uno strumento operativo che se a volte scopre il fianco a scomodi confronti, altre volte produce critiche costruttive e riscontri ma che, nel caso che stiamo per illustrare del botta e risposta su Instagram con un utente semplicemente offensivo, si limita solo ad ignoranza e maleducazione di chi aggredisce senza neppure argomentare.

Salvini ritwitta gli insulti di un utente su Instagram

E allora, come detto in apertura, chi di post ferisce, di screenshot e ritwittaggio perisce: e così, dopo aver incassato l’affronto digitale di un utente che su Instagram si era limitato a “sparolacciare” senza articolare un concetto, il ministro dell’Interno Salvini ha pensato bene di non lasciar correre e di replicare. «Se mio figlio si rivolgesse così ad un’altra persona, due sberle non gliele toglierebbe nessuno. Cresci bene ragazzo, l’educazione arriverà, spero», è stata allora la replica piccata del numero uno della Lega in risposta a uno dei tanti “leoni da tastiera” che su Instagram aveva scritto: «Co***one sei la vergogna dell’Italia». Così, sic et simpliciter, senza spiegazioni o indicazioni di sorta. Poi, il rilancio da parte di Salvini stesso del post, sia su Facebook che su Twitter, con tanto di screenshot del botta e risposta avvenuto su Instagram. Una diffusione online grazie alla quale il vicepremier, rivolgendosi ai suoi followers ha denunciato l’offesa subìta e scritto, tornando a riaprire il dialogo virtuale in Rete: «Educato questo ragazzo su Instagram. Io gli ho risposto così. Ho fatto male???»…