Salvini fa il miracolo: risveglia dalla catalessi gli intellettuali della sinistra radical chic

di Ginevra Sorrentino

Ci voleva Matteo Salvini per riunire le anime sparse della sinistra in un manifesto comune: l’intellighenzia dem, infatti, prova a far sentire la sua flebile voce – messa severamente a tacere dagli elettori alle recenti amministrative, come il 4 marzo su scala nazionale – riunendo i cultori dell’“anti” qualcuno o qualcosa, in nome di un credo sempre più sconfessato e lontano dal comune sentire. E quale bersaglio migliore, allora, di chi – invece – del comune sentire è riuscito a fare il suo cavallo di battaglia, arrivando a intercettare necessità e malcontento dei più, a partire magari proprio dagli elettori delusi, un tempo progressisti? La sinistra radical chic, insomma, prova a riunire frange sparute di quel che resta della sua militanza dem in un manifesto anti-Salvini: e la rivista Rolling Stones stila il decalogo intitolandolo “Da adesso chi tace è complice”.

Il manifesto anti-Salvini della sinistra radical chic allo sbando

Ci risiamo: in una chiamata alle armi mediatica, Rolling Stones precetta e arruola scrittori, registi, attori e cantanti contro il vicepremier leghista: tutti convocati e chiamati a raccolta sotto la bandiera delle truppe della sinistra radical chic. In prima linea, allora, gli immancabili Daria Bignardi e Caparezza, i componenti de Lo Stato Sociale e quelli dei Tre Allegri Ragazzi Morti, passando per un padre nobile del calibro di Michele Serra, e fino a Linus, Gabriele Muccino e il blasonato Costantino della Gherardesca, oltre all’immarcescibile Fabio Fazio e alla new entry di Chef Rubio. Sono loro le firme pop – un tempo Celentano avrebbe detto i nomi rock – di un manifesto contro il ministro dell’Interno. «Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice», inneggia in una sorta di «non in mio nome” la copertina della rivista che, mancoa a dirlo, in primo piano mette “l’imprescindibile” bandiera arcobaleno.

I commenti al vetriolo di attori, registi, presentatori: i militanti chiamati a raccolta

E da uno stereotipo all’altro, il brand è sempre lo stesso: quello tipico della sinistra radical chic che, disertati i suoi solotti e sfrattata dalla stanza dei bottoni e dalle aule che contano, attraverso la rivista-manifesto, nell’editoriale a firma Massimo Coppola, denuncia «un’Italia sempre più cattiva, lacerata, incapace di sperare e di avere fiducia negli altri e nel futuro»; «un’Italia rabbiosa e infelice». Strumentalizzando la paura proprio mentre accusa altri di «sfruttare paure ancestrali e spinte irrazionali». Insomma: il solito guardare la pagliuzza nell’occhio dell’altro invece che provare a liberarsi della trave che c’è nel proprio, e tutto tradendo una bava alla bocca per i riscontri altrui, proprio mentre parla di «bile gialla che ci ha invaso» (a firma Marco D’Amore, alias il “Ciro” della serie tv Gomorra), tanto per citare uno dei tanti commenti al vetriolo degli artisti coinvolti. Come a dire, nulla di nuovo dal fronte progressista: vecchie battaglie di retroguardia, solite armi con cui combatterle…