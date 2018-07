Salvini fa il bagno in una piscina confiscata alla mafia: «Doppio gusto» (video)

di Fortunata Cerri

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto il bagno nella piscina di un’azienda agricola di Suvignano, a Monteroni d’Arbia (Siena), confiscata alla mafia nel 2007. «Che gusto fare il bagno nella piscina confiscata al boss. Doppio gusto», ha commentato. Prima di immergersi in acqua ha chiesto un costume, e l’ha avuto di colore verde militare. Intorno, fuori dalla piscina, fotografi e operatori televisivi. «Qui – ha detto – ci devono venire i bimbi e la nostra gente che magari da anni non si puo permettere una vacanza». Durante la sua visita all’azienda di Suvignano, Salvini ha poi detto: «La lotta alla mafia sarà una priorità mia e del governo. Mi piacerebbe essere ricordato, alla fine del percorso, come uno che più di altri ha combattuto camorra, ‘ndrangheta e mafia. Dobbiamo lasciare questi signori in mutande, perché l’unico modo di combattere la mafia è sequestrargli tutto».